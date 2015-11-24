Ташкент, 24 ноября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Стоимость американской валюты в Узбекистане по отношению к узбекскому суму на «черном рынке» снизилась на 10% за последние два дня — с прежних 6000 за доллар до 5,4 тысяч сумов.

otzyv.ru Узбекский сум

По оценке представителей местного бизнеса, американская валюта упала в цене в связи со снижением спроса со стороны бизнеса на ее приобретение.

«Бизнес в застое, производства значительно снизили мощности, предприятия торговли закрываются, спрос на доллар в этой связи упал», — заявил ИА REGNUM один из узбекских предпринимателей.

Бизнесмен полагает, что кризис в экономике Узбекистана — следствие сложной экономической ситуации в России.

«Трудовые мигранты шлют все меньше денег своим семьям, их покупательная способность значительно снизилась, что повлияло на бизнес-активность в стране», — отметил собеседник агентства.

В Узбекистане существуют три курса по обмену иностранной валюты.

«Черный курс» или как его еще называют — реальный, устанавливают уличные менялы. Их услугами пользуется все население и бизнес.

Курс Центрального банка используется в основном для статистических данных, по этому курсу приобрести валюту практически невозможно. Официальный курс обычно на 50% ниже «черного курса».

Биржевой курс — это ограниченное количество валюты, продаваемое на бирже предпринимателями, по тем или иным причинам нуждающимися в национальной валюте Узбекистана. Иностранная валюта на бирже исключительно ограниченная и продается в настоящее время в соотношении 8 тысяч сумов за доллар по перечислению.