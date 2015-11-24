Хьюстон, США, 24 ноября, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Ученые на основе приборов научного судна R/V Falkor сумели создать магнитную 3D-карту самого большого вулкана Земли, вершина которого — в двух километрах над поверхностью Тихого океана, а сам он представляет горную цепь под названием Таму.

news.nationalgeographic.com/content 3D-карта горной цени Таму

Экспедиция была организована с целью собрания лучших магнитных данных в настоящее время с помощью гидролокаторов и магнитометров. Ранее ученым удалось исследовать следы магнитных полос, однако информации было недостаточно. Таму в этом смысле уникальный пример: магнитные полосы на горной цепи сохранились по обе стороны.

В 2600 километров к востоку от Японии находится эта горная цепь. В течение пяти недель специалисты, в том числе морской геофизик из Университета Хьюстона Уильям Сэйджер, проводили исследования Таму. В результате они выяснили, что формирование вулканической цепи — намного более сложный процесс, чем до этого предполагали учены. Так, возраст Таму примерно — 145 млн лет. Процесс формирования происходил таким образом: из-за извержения вулкана лава начала изливаться на дно моря и соединились три срединно-океанические хребта. Высота массива Таму — более 4 километров.

По словам Сейджера, горная цепь Таму — нечто среднее между срединно-океаническим хребтом и обычным коническим вулканом. «В срединно-океанических хребтах лава поднимается из глубоких недр Земли, создавая новорожденную океаническую кору: они простираются на тысячи километров вдоль центров большинства океанических бассейнов», — объяснил морской геофизик.

Ученые намерены продолжить работу с данными, полученными в результате экспедиции, которые могут стать главным ключом к разгадке тайны рождения вулкана, а также помогут лучше понять вулканические особенности, ведь три пятых земной коры составляют именно они, лежащие под океанами.

Отметим, на канале YouTube перед началом экспедиции было опубликовано видео, в котором ученые предлагали совершить виртуальную экскурсию на корабль во время миссии по изучению самого большого вулкана в мире.