Симферополь, 24 ноября, 2015, 10:54 — ИА Регнум. Жители Республики Крым чаще всего оценивают уровень коррупции в регионе как средний (37%), высоким считают его 25%, низким — 16%. В Севастополе о высоком уровне коррупции говорят 33% жителей, о среднем — 30%, о низком — 11%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Ижакевич. Крепостных меняют на собак. 1926

По наблюдениям 49% жителей Республики Крым, уровень коррупции в регионе снижается, не видят перемен 28% опрошенных. В Севастополе — картина иная: снижение уровня коррупции отмечают 26%, отсутствие изменений — 36% горожан. О росте коррупции в обоих субъектах РФ говорят немногие: 6% в Республике Крым и 12% в Севастополе.

Успешной борьбу со взяточничеством называют 60% в Крыму, и значительно реже — 33% — в Севастополе. Никаких признаков борьбы с ней не замечают 5% и 17% опрошенных соответственно.

Опрос жителей Крыма 18 лет и старше проводился 18 октября 2015 года. В опросе участвовали 1126 респондентов в Республике Крым, 580 респондентов в Севастополе. Интервью в режиме телефонного опроса по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.