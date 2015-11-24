Ташкент, 24 ноября, 2015, 10:53 — ИА Регнум. Компании Южной Кореи и Узбекистана намерены в скором времени осуществить в республике совместные проекты общей стоимостью в $1,1 млрд. Об этом сообщил замминистра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи У Тэ Хи в ходе узбекско-корейского бизнес-форума.

tonkosti.ru Сеул

Форум посвящен вопросам дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, в нем приняли участие руководители ведущих узбекских и корейских компаний и государственных ведомств.

«В настоящий момент компании двух стран готовят к реализации около 50 проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана на общую сумму $1,1 млрд», — заявил Тэ Хи, уточнив, что проекты будут реализовываться в энергетическом секторе, нефтегазовой, добывающей, химической и электротехнической отраслях, автомобилестроении, сфере телекоммуникаций.

Республика Корея является одним из самых крупных инвесторов Узбекистана. По данным статистики, общий объем корейских инвестиций в узбекскую экономику превысил на сегодняшний день $2,5 млрд. В Узбекистане создано свыше 400 совместных предприятий, в том числе более 70 — со стопроцентным южнокорейским капиталом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Республики Корея Пак Кын Хэ и лидер Узбекистана Ислам Каримов подписали соглашение, предусматривающее разработку в Узбекистане широкомасштабных проектов с привлечением прямых корейских инвестиций.

Соглашение подписано 28 мая в ходе государственного визита Каримова в Сеул.