Волгоград, 24 ноября, 2015, 10:25 — ИА Регнум. Водители большегрузных автомобилей Волгоградской области, выступившие против введения платы за проезд по федеральным трассам, намерены достучаться до высшего руководства страны. Сделать это из региона пока не удалось. Поэтому дальнобойщики решили отправиться в Москву. Как пишет в своем блоге гражданский активист Алексей Ульянов, колонну начали формировать с 10:00 сегодняшнего дня, 24 ноября, на Третьей продольной магистрали Волгограда.

ulianov24.livejournal.com Дальнобойщики Волгограда протестуют против «Платона»

Блогер напомнил, что «постановление за № 504 приняли в правительстве РФ, при этом забыв о том, что дальнобойщики и так платят акциз в размере семи рублей в топливе на ремонт дорог, транспортный налог на ремонт дорог, им только оброка в размере 3,73 не хватало».

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Волгоградские дальнобойщики пишут письмо Медведеву

Росавтодор призвал дальнобойщиков прекратить акции протеста

«Дальше так нельзя, раз Москва не слышит регионы, сотрясать их мы не намерены, власть в регионах не виновата, что нас не слышат, наверное, стоит поехать поближе и сказать, что мы есть и «Платон» нам не нужен!» — отметил председатель правления волгоградской областной общественной организации «Общественная независимая инспекция» Алексей Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Волгоградской области акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон» собрала порядка 300 большегрузных автомобилей, в результате была блокирована часть улиц города. Колонны большегрузов выстроились на Второй и Третьей Продольных магистралях, заняв три полосы движения. На небольшой скорости, как улитки (одноименное название получила и сама акция протеста — прим. ИА REGNUM), они двигались по дороге, включив аварийные сигналы, создавая при этом огромный транспортный затор. А на следующий день, 20 ноября, пикет водители фур организовали у офиса компании «Платон» в Волгограде. Мероприятие было санкционировано властями. А в Центральном районе областного центра прошла серия одиночных пикетов — вблизи органов исполнительной и законодательной власти. В акциях протеста приняли участие по меньшей мере 200 человек.

Первый раз против новой «финансовой нагрузки» дальнобойщики выступили по всей стране 11 ноября. В Волгоградской области акция протеста прошла на трассе Волгоград — Москва, где собралось почти 70 фур, свыше 200 водителей. Состоявшаяся после этого встреча местной власти с грузоперевозчиками особых результатов не возымела. Тогда дальнобойщики составили и подписали письмо-обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России с 15 ноября. Согласно решению российского правительства, до конца февраля 2016 года один километр пробега будет обходиться большегрузам в 1,5 рубля за километр, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 рубля за километр. Такова плата водителей большегрузов за нанесение ущерба федеральным трассам.

Добавим, что после тяжелой аварии в результате столкновения автомобиля-муковоза с участниками несогласованного митинга водителей-дальнобойщиков в Тверской области Росавтодор призвал дальнобойщиков прекратить акции протеста, напомнив, что решение о вводе платного режима проезда на федеральных трассах для 12-тонников было принято еще четыре года назад, а правомерность запуска сбора платы закреплена на законодательном уровне. Также в ведомстве подчеркнули, что тариф для большегрузов в настоящее время уже снижен, прорабатывается вопрос снижения размеров штрафов.