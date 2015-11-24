Киев, 24 ноября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в интервью агентству «Фокус» заявил об иске о нарушении авторских прав к Минобороны Украины от норвежской компании — производителя военного снаряжения Nfm.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Не, я такой фасон не ношу

По его словам, компания в 2012 году предложила министру обороны Павлу Лебедеву построить в стране фабрику по производству военной формы. Специалисты привезли и образцы формы, однако позже стороны не сошлись в цене — на вещевое обеспечение армии Украина согласилась потратить 35 млн гривен ($1,4 млн по текущему курсу). Норвежская сторона отказалась от сделки, оставив в Киеве образцы обмундирования.

Тогда форма была передана в отдел вещевого снабжения — по ней решили сделать лекала. «При этом около трети функционала осталось загадкой. К примеру, на спине зимней куртки есть липучка — у норвежцев к ней явно что-то крепилось, но мы не знаем что. А на молнии есть какой-то крючок. Вот так наша армия и ходит: с маленькими ненужными липучками на спинах и загадочными крючками», — сказал Бирюков.

Отвечая на вопрос корреспондента, украли ли авторские права на форму, советник министра обороны ответил, что «да, именно украли, и поэтому норвежцы подали на нас в суд».

Позже выяснилось, что в форме, прозванной в народе «Пиксель», летом солдаты чувствуют себя, как в парилке. Бирюков пояснил, что в стране нет технологических мощностей, способных производить другую ткань. «За границей нам покупать не разрешают, чтобы не создавать лишнего давления на валютный рынок», — пояснил советник.