Москва, 24 ноября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Представители ведущих российских туроператоров подтвердили полный отказ как от продажи прямых туров в Египет, так и от организации турпоездок на египетские курорты с транзитом через третьи страны в обход запрета на авиаперелеты в эту страну, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Жан-Леон Жером. Генерал Бонапарт со своим штабом в Египте.1863

Туроператоры обязались незамедлительно разместить соответствующую информацию для потребителей на своих информационных ресурсах.

«Ростуризм пристально следит за выполнением указа президента РФ Владимира Путина, в котором туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи российским гражданам путевок в Египет. Если факты реализации туров в эту страну будут выявлены, ведомство предпримет все необходимые меры в рамках действующего законодательства для их пресечения», — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что российские туроператоры продают туры в Египет через третьи страны — Израиль, Турцию и Белоруссию.

Напомним, полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября 2015 года до выяснения причин крушения российского лайнера А321 над Синаем 31 октября 2015 года. Позднее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что причиной крушения самолета с 217 пассажирами и семью членами экипажа был теракт. По состоянию на 20 ноября 2015 года все организованные российские туристы вернулись в Россию из Египта. Всего были возвращены 79 тысяч человек.