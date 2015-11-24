Ставрополь, 24 ноября, 2015, 10:03 — ИА Регнум.



Фото ГИБДД Ставрополья

В Ставропольском крае на федеральной автодороге «Кавказ» в автоаварии загорелся автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды БДД краевого управления ГИБДД.

Авария произошла 24 ноября около 6:30 в Андроповском районе на 293 километре федеральной автодороги «Кавказ». В результате аварии загорелся автобус «Неоплан».

По предварительной версии у водителя автобуса в пути движения лопнуло колесо, после чего водитель не справился с управлением и врезался в отбойный брус, после чего автобус загорелся.

На момент происшествия в автобусе находился только один водитель. Он не пострадал.

«Место происшествия было оцеплено сотрудниками Госавтоинспекции, возгорание транспортного средства локализовано, движение на участке осуществляется без ограничения», отметили в управлении.

Подобные истории не новы для Ставрополья. Так, в конце апреля текущего года в Невинномысске загорелся пассажирский автобус. Водитель спас пассажиров. К приезду пожарных автобус практически выгорел полностью. А 7 февраля под Ставрополем загорелся автобус с 44 школьниками по пути следования в Академический театр драмы имени Лермонтова. Пассажирский автобус марки «Пегасо» перевозил учащихся лицея № 1 Невинномысска. Погибших, пострадавших нет.

А недавно в ноябре в центре Ставрополя загорелся троллейбус. Водитель, быстро среагировав, отцепил «рога», обесточив троллейбус. Пассажиры самостоятельно эвакуировались.