Абакан, 24 ноября, 2015, 09:41 — ИА Регнум. По состоянию на 23 ноября сумма компенсационных выплат пострадавшим от апрельских пожаров в Хакасии составила 578 млн 674 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

www.r-19.ru Сотрудники МЧС помогают погорельцам

Также в Хакасию из Резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий поступило более 40 млн рублей. Уточняется, что деньги предназначены для частичного покрытия расходов и финансового обеспечения мероприятий по ликвидации последствий апрельских пожаров 2015 года. Из них 22 млн рублей — на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания эвакуируемых граждан, 1 млн 100 тыс. рублей — на проведение аварийно-спасательных работ, 6 млн 800 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на социально значимых объектах (фельдшерско-акушерский пункт, школы, техникум).

9 млн 800 тыс. рублей направили на оказание финансовой помощи пострадавшим, получившим вред здоровью в результате стихийного бедствия. В управлении уточнили, что пострадавшие уже получили денежные средства на личные счета. Всего — 31 человек, из них 18 — за тяжкий или средний вред здоровью (по 400 тыс. рублей), 13 человек — за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей). Компенсацию за вред здоровью в результате апрельских пожаров получили 130 человек на общую сумму 32 млн рублей. В настоящее время на рассмотрении и утверждении в федеральном центре находится список еще на четырех травмированных граждан.

«Для восстановления республики после трагических апрельских пожаров потребовались огромные усилия. Главное — мы смогли оперативно и в полном объеме оказать помощь пострадавшим — обеспечить местами проживания и питанием в пунктах временного размещения, выплатить компенсации родственникам погибших, пострадавшим за причиненный вред здоровью, за поврежденное или утраченное имущество первой необходимости, построить новое жилье», — подчеркнул председатель республиканской КЧС Владимир Крафт.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле текущего года природные пожары нанесли Хакасии огромный ущерб. Погибли 32 человека, более 1,5 тыс. обратились за медицинской помощью. Около 5 тыс. человек остались без жилья. К 1 сентября в регионе построили 1 124 дома для погорельцев. Контролировать строительство домов в Хакасию приезжал президент РФ Владимир Путин.

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