Лондон, 24 ноября, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Продажа билетов на мероприятия, посвящённые празднованию 90-летия королевы Великобритании Елизаветы II, началась 24 ноября. Праздник будет проходить в течение четырёх майских дней в Хоум-парке Виндзорского замка (Великобритания). Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

parade.com Королева Елизавета II

Продажа билетов начинается в 9:00 (12:00 мск) 24 ноября. Количество билетов — 25 тыс. Празднование пройдёт с 12 по 15 мая будущего года в Хоум-парке Виндзорского замка. В программу мероприятия включено театрализованное представление. В нём примут участие 1500 артистов со всего Соединённого Королевство. Также будет задействовано 900 лошадей.

Напомним, что днём рождения королевы Елизаветы II является 21 апреля. В 2016 году королеве исполнится 90 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2015 года королева Великобритании Елизавета II установила рекорд по продолжительности пребывания на британском троне. Елизавета II является действующим монархом 63 года и 7 месяцев. Дочь короля Георга IV была коронована 2 июня 1953 г. 9 сентября срок нахождения королевы у власти составит 23 226 дней.

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