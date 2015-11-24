Вашингтон, 24 ноября, 2015, 09:20 — ИА Регнум. В интернете обсуждаются снимки белого НЛО крестообразной формы в районе Солнца. Изображения светящегося объекта выложены в сеть специалистами NASA, сообщает Daily Mail.

nasa.gov Солнце

Как сообщается, объект попал в кадр во время съёмок Солнца телескопами NASA. Кадры НЛО просмотрели уже 150 тыс. пользователей. На них видно, как к Солнцу приближается белое НЛО крестообразной формы.

Кадры прокомментировал главный редактор портала UFO Sightings Daily Скотт Уаринг. По его мнению, белый цвет НЛО связан с сильным приближением объекта к Солнцу, от которого он получил большую порцию энергии, раскалившей объект. «Тело корабля выглядит очень белым только потому, что тепло от солнца сделало его очень горячим, таким образом, он кажется нам белым», — сказал он.

Некоторые пользователи интернета предполагают, что это изображение связано с дефектом съёмки. Есть и такие, кто считает НЛО кораблём пришельцев.