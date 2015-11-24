Москва, 24 ноября, 2015, 09:07 — ИА Регнум. По итогам своей недавней встречи в Паланге главы трех прибалтийских государств заявили о своём нежелании присоединяться к любой коалиции по борьбе против международного терроризма, в которую будет входить Россия. Можно, конечно, иронизировать над этим, ёрничать, что прибалты, мол, хотели включиться в борьбу, но «их войска застряли в лифте», однако, думаю, нельзя в данном случае ограничиться лишь подобными пиар-ходами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Во-первых, если серьёзно говорить о необходимости противодействовать угрозе терроризма, то такое противодействие должно осуществляться по всем направлениям, вдоль всех наших границ. С этой точки зрения иметь дополнительные возможности на территориях, находящихся в непосредственной близости от нашей столицы, крупнейших городов, промышленных центров, АЭС и так далее было бы для российских спецслужб совсем не лишним. Террористы, уверен, в этом плане о территориях Латвии, Литвы и Эстонии серьёзно думают и работают в этом плане. А нам такая работа не нужна?

Во-вторых, если уж мы допустили, что Латвия, Литва и Эстония стали в своё время членами НАТО и ЕС, если мы знаем, что они эффективно используют эти площадки в антироссийских целях, а мы это знаем, то правильно будет серьёзно задуматься над политической подоплёкой занятой ими позиции.

Чем вызвано выступление прибалтов с этим заявлением именно сейчас, когда вопрос о создании единой коалиции ещё не решен, но время, когда и Западу, и России придётся по нему окончательно определиться, приблизилось вплотную?

Первое и самое очевидное, о чём говорит это заявление латвийского, литовского и эстонского президентов, — это то, что руководство России стало слишком явно демонстрировать свою заинтересованность в создании такой коалиции. Да, бороться с терроризмом необходимо, но когда отсутствие оформленного международного формата взаимодействия мешало нам это делать? В Чечне, Дагестане, под Цхинвалом? В украинском кризисе такой коалиции по определению появиться не могло, поскольку его провокатор — современное украинское террористическое якобы государство уже является не просто союзником, но инструментом Запада в его политике на данном направлении.

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Все статьи автора: Михаил Демурин