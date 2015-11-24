Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2015, 09:03 — ИА Регнум. Трейлеры новой экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» появились в интернете. Съёмки фильма проходили возле станицы Вешенской в Ростовской области, передают «Вести».

Цитата из сериала «Тихий Дон». реж Сергей Урсуляк. 2015. Россия

Сообщается, что премьера фильма состоится 29 ноября на телеканале «Россия-1». Режиссёр фильма «Тихий Дон» Сергей Урсуляк прокомментировал предстоящий выход фильма на российские экраны. Для него в сюжете произведения очень важным является трагизм распада семей, который нужно донести до зрителя.

«Семья начала исчезать. Страшный момент распада семьи. Мне бы хотелось, чтобы эту скорбь, досаду, трагедию ощутили зрители, чтобы они воспринимали судьбу Мелеховых, Астаховых, Корушуновых как своих родных людей», — сказал Урсуляк.

Своими впечатлениями о работе над фильмом поделилась актриса Дарья Урсуляк исполнившая роль Натальи. «Все так хорошо знают, как играть Аксинью, Наталью, а когда надо играть, оказывается, что все сложнее», — сказала она.

Необычные ощущения от работы над фильмом испытала сыгравшая Аксинью актриса Наталья Чернышова. «Когда все началось, было ощущение что я не на земле, что это уже не я. Как будто мне надо заново учиться дышат, надо заново учиться говорить», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые кадры из экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» увидел ростовский зритель. Нарезку из десяти серий будущего фильма презентовали 31 августа в музыкальном театре.

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