Москва, 24 ноября, 2015, 08:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполкома РПА сообщил, что встреча президентов Армении и Азербайджана, скорее всего, состоится в начале декабря.

Алексей Петрович Боголюбов. Баку. Улица в полдень. 1861

В последний раз лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян провели встречу 27 октября 2014 года в Париже при посредничестве президента Франции Франсуа Олланда. В то время во французских СМИ допускались утечки относительно вроде бы наметившихся подвижек в карабахском урегулировании. Говорилось о том, что Минская группа ОБСЕ подготовила какой-то базовый документ по урегулированию конфликта.

Такой вывод действительно напрашивался, если анализировать заявления послов США в Армении и в Азербайджане. Они рассуждали о возвращении Азербайджану некоторых районов за исключением Лачинского района, о том, что «согласно шести согласованным элементам в рамках Обновленных Мадридских принципов, окончательный статус Нагорного Карабаха будет решен посредством свободного волеизъявления населения Карабаха, который должен получить промежуточный статус».

Отметим в этой связи еще один момент. В контексте предполагаемого урегулирования Франсуа Олланд принимал в Париже Реджепа Тайипа Эрдогана, занимавшего в то время пост премьер-министра, что создавало ощущение подготовки Парижем «пакетного соглашения»: наряду с урегулированием карабахской проблемы на основе Мадридских принципов — договориться и о ратификации Цюрихских протоколов, предусматривающих восстановление дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытие между ними границ.

При этом Баку подчеркивал: «Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Естественно, к этому вопросу можно подходить только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Восстановление территориальной целостности возможно в результате различных концептуальных подходов. Кто-то предлагает поэтапное урегулирование конфликта, а кто-то представляет это в виде пакета. Азербайджан неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу. Что касается возвращения именно семи районов, мы можем принять это как этап обеспечения территориальной целостности Азербайджана».

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Все статьи автора: Станислав Тарасов