Пекин, 24 ноября, 2015, 08:45 — ИА Регнум. Саммит АТЭС, завершивший свою работу в столице Филиппин Маниле, прошёл под знаком достигнутого полтора месяца назад соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству (ТТП). США выиграли гонку с Китаем по объединению тихоокеанских и азиатских стран в единое экономическое пространство.

Империализм и все реакционные клики – бумажные тигры. Плакат. 1970. КНР

Против создания ТТП выступали Китай и Россия, резонно полагая, что появление такого союза может создать для этих стран невыгодные торговые условия, при которых они могут потерять часть традиционных для себя рынков сбыта. При этом и Китай, и Россия систематически выступали за равноправное экономическое объединение на азиатско-тихоокеанском пространстве.

В ответ на создание ТТП Китай предложил план Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Идея объединения 10 стран членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) с 6 самыми крупными экономиками АТР (Китай, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южная Корея), впервые была озвучена в ноябре 2011 г. на 19-м саммите АСЕАН, и уже на следующем саммите в Пномпене в ноябре 2012 г. было объявлено о начале переговорного процесса.

Однако, несмотря на скепсис, который был слышан ещё в прошлом году в отношении ТТП, США сумели опередить Китай и заключить соглашение с Австралией, Брунеем, Новой Зеландией, Вьетнамом, Сингапуром, Канадой, Чили, Японией, Мексикой, Малайзией, Перу о создании глубоко интегрированной зоны свободной торговли. При этом США не скрывали, что создают этот союз в противовес усилению политического, военного и экономического влияния Китая в АТР. Администрация президента Обамы связывала создание ТТП не только с экономическими интересами США, но и обуславливала этот союз соображениями безопасности.

Барак Обама приехал на саммит в Манилу как победитель. По существу США, форсировав подписание соглашений по ТТП, вернули себе лидерство в регионе. И позволили себе кулуарные заигрывания с Китаем и Россией, сделав устное предложение о вступлении этих стран в ТТП. На что премьер-министр России Дмитрий Медведев на заключительной пресс-конференции ответил следующим образом: «Нам тоже намекали, что нас и некоторые другие страны хотели бы видеть внутри этого партнерства. Но я, откровенно говоря, никаких документов на эту тему не получал. Официальных приглашений тоже не видел».

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Все статьи автора: Максим Рева