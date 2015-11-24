Самара, 24 ноября, 2015, 08:39 — ИА Регнум. «Самарский ипотечно-земельный банк» лишён лицензии Центробанком (ЦБ) России. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

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«Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3286 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк» ООО «ИПОЗЕМбанк» (рег. № 3026, г. Самара) с 24.11.2015», — сообщили в пресс-службе.

Такое решение принято Центробанком в связи с неисполнением кредитной организацией законодательства по урегулированию банковской деятельности. Также «Самарским ипотечно-земельным банком» не исполнялись нормативные акты Центробанка России.

Как сообщается, в течение текущего года зафиксированы неоднократные нарушения организацией «требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Руководство банка допустило непрозрачную деятельность по переводу крупных сумм в рамках операций сомнительного характера. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — сообщили в пресс-службе.

В лишённом лицензии банке назначена временная администрация. По величине активов данный банк занимал 657-е место в системе банков России на 01.11.2015 года.

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