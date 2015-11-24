Вашингтон, 24 ноября, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Фактическое подключение авианосного флота Франции к российско-сирийской военной операции против халифата дает многим военным аналитикам основания рассматривать участие Пятой республики в наземной операции против ИГИЛ не только как возможное, но и как вероятное.

defense.gouv.fr Французские солдаты

Действительно, в небе Сирии французам вряд ли что удастся показать такого, что затмило бы удары русских Ту-160 или ракет «Калибр» — это при том, что фактически единственная практическая цель подключения вооруженных сил Франции состоит в том, чтобы дать избирателю нужную успокаивающую телевизионную картинку, снабдив ее проверяемыми рапортами об успехах на фронте борьбы с террористами.

Остается наземная операция — благо в регионе воюют все со всеми, и еще одному игроку в наземной операции место найдется. Особенно важно, что здесь нет американцев — и французам не придется попадать под их формальное или неформальное командование, как в том же Афганистане. Значит, задача показать обывателю Франции самостоятельность и военную мощь может быть решена в полной мере, без оглядки на позицию Пентагона.

Эти аргументы вызвали довольно много публикаций в специализированных военных аналитических изданиях США относительно того, что, как неожиданно открыли для себя американцы, французы в гибридных войнах воюют совсем иначе — и, в общем-то, достигают успеха.

Военные Франции обладают плохой репутацией в американской общеполитической прессе, связанной с традиционной для такой прессы поверхностностью. Эта репутация строится от исторических событий — таких, как быстрый разгром со стороны нацистской Германии во Второй мировой войне и поражения колониальной эпохи в Дьен Бьен Фу.

Однако военные аналитики имеют прямо противоположное мнение о современной французской армии: французы, с их точки зрения, «являются одними из самых лучших».

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Все статьи автора: Александр Шпунт