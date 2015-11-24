Москва, 24 ноября, 2015, 08:33 — ИА Регнум. Скандал вокруг передачи архивных документов латвийским историкам, вспыхнувший в информационном пространстве после откровений в латышской газете Latvijas Avīze рижского сопредседателя двусторонней с Россией комиссии историков Антония Зунды, прокомментировал его коллега по руководству этой субстанцией академик Александр Чубарьян.

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Бывший директор Института всеобщей истории РАН, оформленный ныне в качестве «научного руководителя» института, в интервью агентству ТАСС поспешил свести все вопросы и претензии к его контактам с латвийским послом Астрой Курме и латышскими официозными историками, после их неоднократных публичных выпадов против России, к «мифологии» неназванных СМИ двух стран.

От Чубарьяна агентство узнаёт и транслирует:

«Сотрудничество историков в рамках совместной комиссии было по инициативе Латвии заморожено, и передачи не состоялось, сообщил академик. Но российская сторона изначально не собиралась задерживать документы, и в конце концов передача их состоялась в Институте всеобщей истории (ИВИ) РАН в присутствии некоторых членов Комиссии с российской стороны».

Однако для понимания внутренней кухни этой вроде бы межгосударственной комиссии стоит обратить внимание на те акценты, которые расставляет латышское издание:

«После начала российской агрессии на Украине латвийские историки единогласно проголосовали за то, что сотрудничество с Россией по моральным соображениям невозможно, и сопредседатель комиссии Зунда проинформировал об этом российского коллегу. Был отменен планировавшийся на декабрь 2014 года в Риге коллоквиум комиссии, приостановлена работа по созданию совместного сборника документов. Правда, юридически комиссия продолжала существовать. На тот момент, год назад, латвийские историки получили только треть заказанных во время командировок в Москву копий архивных документов. Члены комиссии осознавали, что может быть потеряна работа нескольких лет, но они не были готовы сидеть за одним столом с российскими историками, делая вид, что ничего не случилось».

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