Вашингтон, 24 ноября, 2015, 07:56 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд 24 ноября встретится в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. Стороны обсудят координацию борьбы с терроризмом и вопрос создания широкой международной коалиции для нанесения авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство».

upr.fr Франсуа Олланд и Барак Обама

Полуторачасовая встреча начнется в Белом доме в 10:00 по местному времени (18:00 мск), сообщили в Елисейском дворце. Ряд изданий отмечает, что главы государств также могут обсудить ход расследования терактов в Париже.

По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, стороны будут обсуждать обмен разведывательными данными по борьбе с терроризмом и новые военные меры, которые Франция может принять против «исламского государства». Кроме того, будет «конкретный разговор о том, какие шаги США готовы предпринять, чтобы помочь им (Франции) с безопасностью в их стране», сказал Эрнест.

После переговоров с Обамой Олланд направится в Париж, где встретится 25 ноября с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В четверг, 26 ноября, он прибудет в Москву, где запланированы переговоры Олланда с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже заявил, что Соединенное Королевство готово предложить Франции военную помощь в Сирии. Кэмерон также выразил поддержку действий, которые Олланд предпринимает в Сирии, чтобы нанести удар по террористической группировке «Исламское государство».