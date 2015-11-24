Лондон, 24 ноября, 2015, 07:36 — ИА Регнум. Парламент Великобритании может проголосовать по вопросу об участии страны в военной операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии уже на следующей неделе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в парламенте.

Палата лордов(Верхняя палата парламента). Гравюра, фрагмент. 1809. Великобритания

По данным телеканала, некоторые высокопоставленные депутаты дали понять о своих планах поддержать премьер-министра Джеймса Кэмерона, который ранее пообещал изложить свои аргументы в пользу участия Великобритании в бомбардировках позиций боевиков в Сирии. Этому не помешает антивоенная программа лидера лейбористов Джереми Корбина.

Ранее Кэмерон неоднократно заявлял, что не будет ставить вопрос об авианалетах на ИГ перед парламентом, пока не будет уверен в их достаточной поддержке.