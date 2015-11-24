Вашингтон, 24 ноября, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Гражданам США в связи с активизацией террористической деятельности не стоит ездить за рубеж; о возможных рисках предупреждает Госдепартамент США.

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«Исламское государство», «Аль-Каида», «Боко Харам» и других террористические группировки продолжают планировать новые теракты, говорится в сообщении, распространённом 23 ноября пресс-службой американского ведомства.

«Граждане США должны сохранять бдительность при посещении публичных мест и при пользовании средствами транспорта». Отмечается, что для осуществления атак эти группировки «могут использовать широкий спектр тактик с применением как обычных, так и нетрадиционных видов оружия», теракты могут быть нацелены как против государственных интересов, так и против частных лиц.

Американцам следует проявлять «максимальную осторожность особенно в отпускной период». В сообщении Госдепа также отмечается, что потенциальная угроза исходит не только от боевиков «Исламского государства», но и от одиночек, вдохновлённых деятельностью террористических группировок.