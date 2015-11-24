Вашингтон, 24 ноября, 2015, 07:17 — ИА Регнум. Компания Tesla отзывает 90 тыс. машин Model S из-за неисправности ремня безопасности. Речь идет о всех выпущенных автомобилях Model S, пишет Аutonews.ru.

kolesa.ru Tesla Model S

Как рассказали представители марки: «В начале ноября клиент, сидящий на переднем пассажирском сиденье, повернулся, чтобы поговорить с пассажирами на задних сиденьях, после чего ремень безопасности отстегнулся».

Компания уже обследовала 3 тыс. транспортных средств, но проблем не обнаружила. Однако инженеры хотят убедиться, что ремни работают надлежащим образом.

В Tesla отметили, что неисправность касается только ремней на переднем сиденье.