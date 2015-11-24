Владивосток, 24 ноября, 2015, 06:24 — ИА Регнум. Почти 200 безработных жителей Приморья в 2015 году получили направления центров занятости на профессиональное обучение предпринимательской деятельности. На подготовку начинающих бизнесменов из краевой казны уже выделено 2,3 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gsib.ranepa.ru 200 безработных жителей Приморья проходят обучение предпринимательской деятельности

По информации регионального департамента труда и социального развития, официально безработные граждане могут пройти бесплатное обучение по программам «предпринимательская деятельность», а также «руководитель малого и среднего бизнеса».

Обычно курс продолжается два или три месяца. Будущему предпринимателю преподают основы экономики, маркетинга, менеджмента. Вдобавок, граждане получают знания о налоговой системе и по другим направлениям, которые будут необходимы для дальнейшей успешной деятельности.

Как заявила директор профильного департамента Лилия Лаврентьева, если курсы проходят не по месту проживания учащегося, то в таких случаях предусмотрена компенсация расходов на проезд и проживание.

«Кроме того, граждане получают стипендию в размере пособия по безработице, который был назначен при определении статуса безработного», — обозначила Лилия Лаврентьева.

В свою очередь первым шагом на пути к получению соответствующего образования является обязательное тестирование. Психологи выявляют интересы и склонности соискателя к предпринимательству, а также вычисляют особенности характера и другие качества, необходимые для этой деятельности.

«Многие центры ведут групповую работу с безработными гражданами, мотивируя их к профессиональному обучению и открытию собственного дела. Так, в центре занятости населения Ольгинского района ежегодно проходит трехдневный тренинг «Организация собственного дела». Участников знакомят с основами предпринимательства, маркетинга и менеджмента, с налоговой отчетностью, помогают разработать бизнес-план. А в Артеме организуются занятия в клубе «Деловая женщина». На свои заседания участницы приглашают представителей налоговой инспекции, городского женсовета, управления Пенсионного фонда, а также успешных предпринимателей», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, осваивать азы предпринимательской деятельности сегодня особенно актуально и перспективно на фоне того, какие внимание государство оказывает, как малому, так и среднему бизнесу.

«В реальности государственной поддержки уже убедились более 70 приморцев, организовавших после обучения в этом году собственное производство. Знающие специалисты центров занятости помогли им подготовить и защитить перспективный бизнес-план. Многие начинающие предприниматели при открытии бизнеса воспользовались субсидией из краевого бюджета», — отметил Павел Серебряков.