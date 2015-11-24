Владивосток, 24 ноября, 2015, 04:32 — ИА Регнум. На сельхозпредприятиях Приморья в 2015 году не только увеличилось поголовье коров, но и улучшились показатели валового надоя. Высоких результатов удалось достичь при помощи технического переоснащения и улучшения кормовой базы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kotikit.ru В ноябре в Приморье надоили уже более 18 центнеров молока

Согласно данным регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия, с начала ноября 2015 года валовой надой составил 18 289 центнеров молока, что выше показателя 2014 года на шесть центнеров.

«Надой на одну фуражную корову составил 13,5 килограммов. Наилучшие показатели зарегистрированы в Ханкайском муниципальном районе и Уссурийском городском округе», — уточнили в ведомстве.

Вдобавок, на сельхозпредприятиях Приморского края увеличилось поголовье коров. Сейчас этот показатель находится на уровне в 6 206 голов, что на 415 голов больше, нежели в 2014 году.

Такие высокие результаты были достигнуты благодаря техническому переоснащению сельхозпредприятий и улучшения кормовой базы. Так, профильный вице-губернатор Сергей Сидоренко неоднократно заявлял, что молочное животноводство является одним из приоритетных направлений, которой определил губернатор региона Владимир Миклушевский, а также соответствующая госпрограмма.

«Эта отрасль финансируется из краевого и федерального бюджетов в полном объеме, несмотря на экономические трудности. Поэтому мы будем продолжать поддерживать как крупные производственные комплексы, так и небольшие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, семейные фермы», — подчеркнул Сергей Сидоренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 и 2015 годах на поддержку агропромышленного комплекса пришлось более 1,6 миллиона рублей средств бюджета Приморского края. В 2016 году на эти цели будет направлено более трех миллиардов рублей, в частности сумма поддержки агропромышленного комплекса из краевой казны увеличится на 50 миллионов рублей. Федеральный центр, в свою очередь, направит еще 1,5 миллиарда рублей.