Мехико, 24 ноября, 2015, 02:54 — ИА Регнум. Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Мексике, по последним данным, стали 24 человека, передаёт Agence France-Presse.

Kurt Bauschardt Автобус в Мексике

Авария произошла днём в воскресенье, 22 ноября, на одном из участков скоростной автострады на территории центрального штата Пуэбла. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего оба транспортных средства загорелись.

Все пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Первоначально сообщалось о 20 погибших в аварии.

Обстоятельства ДТП в настоящее время расследуются.

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