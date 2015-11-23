В ДТП с пассажирским автобусом в Мексике погибли 24 человека
Мехико, 24 ноября, 2015, 02:54 — ИА Регнум. Жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Мексике, по последним данным, стали 24 человека, передаёт Agence France-Presse.
Kurt Bauschardt
Автобус в Мексике
Авария произошла днём в воскресенье, 22 ноября, на одном из участков скоростной автострады на территории центрального штата Пуэбла. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего оба транспортных средства загорелись.
Все пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Первоначально сообщалось о 20 погибших в аварии.
Обстоятельства ДТП в настоящее время расследуются.
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