Вашингтон, 24 ноября, 2015, 02:22 — ИА Регнум. В планах госсекретаря США Джона Керри не значатся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым в рамках магистерской встречи ОБСЕ, которая должна состояться на следующей неделе в Белграде. Об этом 23 ноября сообщил журналистам представитель США при ОБСЕ Дэниел Баэр, передаёт агентство Reuters.

nnm.me Министр иностранных дел России — Сергей Ларов и госсекретарь США — Джон Керри.

По его словам, от российской стороны запроса относительно двусторонней встречи также не поступало. Баэр отметил, что Керри, очевидно, проведёт переговоры с рядом министров, но «планов дискуссии с Лавровым на данный момент нет».

Как сообщил Баэр, одной из основных тем предстоящей встречи станет ситуация на Украине и обсуждение усилий по деэскалации конфликта. Также, по его словам, будет обсуждаться ситуация с беженцами в Европе и проблема «притока иностранных боевиков».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров и Джон Керри проводили двусторонние переговоры 23 октября в Вене, которые продолжались около полутора часов. Позднее состоялись консультации в расширенном формате с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии и Турции Аделя аль-Джубейры и Феридуна Синирлиоглу. Переговоры были посвящены ситуации в Сирии.

После этого главы внешнеполитических ведомств России и США провели ещё несколько телефонных разговоров. В ходе последнего из них, который состоялся 20 ноября, внимание было акцентировано на необходимости мобилизации коллективного отпора «Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. Также была подчёркнута необходимость активизации усилий по налаживанию переговоров между правительством Сирии и делегацией, представляющей широкий спектр сирийской оппозиции.