Лавров и Керри не планируют переговоров на встрече ОБСЕ в Белграде
Вашингтон, 24 ноября, 2015, 02:22 — ИА Регнум. В планах госсекретаря США Джона Керри не значатся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым в рамках магистерской встречи ОБСЕ, которая должна состояться на следующей неделе в Белграде. Об этом 23 ноября сообщил журналистам представитель США при ОБСЕ Дэниел Баэр, передаёт агентство Reuters.
По его словам, от российской стороны запроса относительно двусторонней встречи также не поступало. Баэр отметил, что Керри, очевидно, проведёт переговоры с рядом министров, но «планов дискуссии с Лавровым на данный момент нет».
Как сообщил Баэр, одной из основных тем предстоящей встречи станет ситуация на Украине и обсуждение усилий по деэскалации конфликта. Также, по его словам, будет обсуждаться ситуация с беженцами в Европе и проблема «притока иностранных боевиков».
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров и Джон Керри проводили двусторонние переговоры 23 октября в Вене, которые продолжались около полутора часов. Позднее состоялись консультации в расширенном формате с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии и Турции Аделя аль-Джубейры и Феридуна Синирлиоглу. Переговоры были посвящены ситуации в Сирии.
После этого главы внешнеполитических ведомств России и США провели ещё несколько телефонных разговоров. В ходе последнего из них, который состоялся 20 ноября, внимание было акцентировано на необходимости мобилизации коллективного отпора «Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. Также была подчёркнута необходимость активизации усилий по налаживанию переговоров между правительством Сирии и делегацией, представляющей широкий спектр сирийской оппозиции.