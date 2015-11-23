Псков, 24 ноября, 2015, 01:41 — ИА Регнум. Член федерального совета партии «Яблоко» Александр Захаров 23 ноября задержан полицией в Пскове с поддельным водительским удостоверением, сообщает агентство FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Спецмедслужба». Эвакуация на койку вытрезвителя

Как уточняется, ранее Захаров был лишён прав на управление автотранспортном за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщил собеседник агентства.

Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что за полгода Захаров шесть раз привлекался к административной ответственности, и теперь ему может грозить заключение сроком до шести месяцев. Александр Захаров возглавляет организацию «Свободное слово», которая является издателем газеты «Псковская губерния».