Вашингтон, 24 ноября, 2015, 01:16 — ИА Регнум. Власти США не рассматривают возможности смягчения санкций, введённых в отношении России, несмотря на участие её в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь американского Белого дома Джош Эрнест на брифинге 23 ноября.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст

По его словам, в Вашингтоне «не видят такого сценария», при котором мог бы быть рассмотрен вопрос о смягчении санкций в отношении России «в обмен на большие действия против ИГ».

Джош Эрнест пояснил, что у России уже есть «существенные стимулы» для проведения операции против «Исламского государства», тогда как снятие санкций чётко увязано с реализацией Минских соглашений.

«Мы видим, что Москва не предпринимает шагов для реализации взятых на себя обязательств, поэтому санкции остаются в силе», — заявил официальный представитель Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 23 ноября, пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер в ходе брифинга заявил, что санкции, наложенные на Россию в связи с присоединением Крыма, будут пролонгированы в любом случае, а по санкциям в связи с Донбассом могут состояться дискуссии.

«Если какая-то дискуссия о санкциях состоится, она затронет только те санкции, которые были наложены в связи с поведением России на востоке Украины», — сказал представитель германского ведомства.

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