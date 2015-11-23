Подгорица, 24 ноября, 2015, 01:02 — ИА Регнум. «В Черногории мы имеем дело с самым настоящим народным бунтом против последнего в Европе авторитарного режима. Джуканович и его приспешники рассматривают Черногорию как собственное феодальное владение», — заявил председатель Сербской народной партии Ненад Попович, комментируя в интервью сербской газете «Курир» антиправительственные протесты в Черногории.

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Попович отметил, что «не видит никакого оправдания позиции властей Белграда по отношению к положению сербского народа в Черногории». «Сербы подвергаются в Черногории таким притеснениям, что происходящее можно смело назвать «тихим геноцидом». Цель режима Джукановича заключается в том, чтобы подавить 30% населения, открыто признающего себя сербами, и еще столько же, предпочитающих скрывать этот факт. Белград не может спокойно смотреть на то, что годами творится в Черногории. Насколько бы хорошими ни были личные отношения сербский властей и властей Подгорицы, ради них недопустимо, и даже постыдно, жертвовать жизненно важными национальными интересами. Разве Джуканович важнее для Белграда чем черногорские сербы?» — задается вопросом политик.