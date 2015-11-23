Кишинёв, 24 ноября, 2015, 00:57 — ИА Регнум. Действующий министр обороны Молдавии Анатолий Шалару утверждает, что на территории республики есть лица, симпатизирующие террористической организации «Исламское государство». Об этом Шалару заявил по итогам совещания президента Молдавии Николая Тимофти с руководителями силовых ведомств страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виноградник

Кроме того, по информации министра, «есть молдавские граждане, которые участвуют в боях в Сирии». Вместе с тем Шалару выразил уверенность, что самой Молдавии теракты не грозят.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники спецслужб Молдавии задержали 30-летнего гражданина Сирии по подозрению в пропаганде радикальных исламистских идей, причастности к деятельности «Исламского государства» и недавним терактам в Париже. В итоге он был объявлен властями Молдавии персоной нон грата и выслан.

Еще два человека были задержаны правоохранительными органами Молдавии в тот же день при попытке незаконно пересечь границу с Румынией. По информации правоохранительных органов, речь идет о двух молдавских гражданах. При задержании у них были обнаружены радикальные исламистские книги, граната, а также записи, из которых следовало, что они намеревались добраться в Париж. Оба гражданина ранее судимые — один из них за убийство, при этом во время пребывания в тюрьме он принял ислам.

Напомним, организация «Исламское государство» запрещена на территории РФ.