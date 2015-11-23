Донецк, 24 ноября, 2015, 00:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 23 ноября начали массированный обстрел Донецкой Народной Республики в прифронтовой зоне на Горловском, Донецком и Южном направлениях. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

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Как уточнил собеседник агентства, обстрелы с позиций украинских силовиков начались около 19:00. Под огнём противника оказались посёлок Михайловка к югу от Горловки, село Спартак и окрестности «Вольво-Центра» к северу от Донецка, а также село Красный Октябрь на юге ДНР.

Сообщается, что огонь вёлся более часа с применением миномётов калибра 82 мм, гранатомётов и стрелкового оружия. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не получено.

Кроме этого, в Минобороны ДНР сообщили о начале обстрела украинскими вооружёнными формированиями посёлка городского типа Старомихайловка. В результате обстрелов пострадал жилой дом.

Уточняется, что огонь ведётся с позиций в оккупированной украинскими силовиками Красногоровке с применением миномётов калибра 82 мм, БМП, зенитной установки, гранатомётов и стрелкового оружия. Обстрел населённого пункта продолжается.

Глава администрации Куйбышевского района Донецка Иван Приходько также сообщил журналистам об обстреле посёлка Октябрьский с украинских позиций в Песках. «Попадание мин зафиксировано на проспекте Колхозный, 106−110», — сказал Приходько. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе спикера парламента ДНР Дениса Пушилина сообщают, что Донецк уже оповестил о новых обстрелах наблюдательную миссию ОБСЕ. «Завтра утром они планируют выслать на место происшествия свой патруль для инспекции», — отметили в пресс-службе.

В Минобороны ДНР сообщают, что для фиксации нарушений перемирия ВСУ утром 24 ноября на место обстрела также намерены выехать сотрудники ведомства и представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.