Кишинёв, 24 ноября, 2015, 00:14 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии принял решение, в котором констатировал «отсутствие четкого толкования понятий нацистской символики и атрибутики». Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, КС рассмотрел запрос депутата от Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Штефана Крянгэ, который обратился в суд для разъяснения положения Закона о противодействии экстремистской деятельности о запрете пропаганды и публичного демонстрирования «нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения». В своем обращении депутат, в частности, выразил мнение, что данное словосочетание «недостаточно четко, непредсказуемо и препятствует свободе выражения мнения».

Основатель и лидер румынского фашистского движения «Железная гвардия» Корнелиу Зеля Кодряну. 1930-е годы

В результате рассмотрения запроса пленум КС постановил, что словосочетание «атрибутика или символика, сходные с нацистской до степени смешения» не соответствует «требованиям к языку закона». «Согласно юриспруденции Европейского суда, норма закона выполнима и предсказуема лишь при условии ее точного описания», — отметили в инстанции.

КС посчитал, что исходя из этой формулировки «гражданам сложно понять, какие из символов запрещены, какие являются символами, похожими на запрещенные». «В то же время эта неточность предоставляет судебным органам почву для разночтений», — отметили в инстанции. КС также согласился, что «неточность в трактовке нацистской атрибутики и символики ущемляет свободу выражения мнения».

В итоге данное положение закона 2003 года о противодействии экстремистской деятельности признано неконституционным.

ИА REGNUM отмечает, что в Молдавии действуют многочисленные организации неонацистского толка — в основном прорумынские, копирующие символику румынских фашистов 30−40-х годов прошлого века.