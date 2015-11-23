Тирасполь, 24 ноября, 2015, 00:01 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии обратилась к международным организациям по мониторингу выборов с просьбой не посылать наблюдателей для мониторинга за выборами в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центризбиркома.

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«Мы подготовили обращение к международным электоральным структурам с призывом не делегировать наблюдателей на эти выборы и не признавать результаты голосования. Мы считаем эти выборы неконституционными», — заявил глава ЦИК Молдавии Юрий Чокан.

Данный вопрос также обсуждался на совещании глав силовых структур Молдавии, которое было созвано президентом Николаем Тимофти. Как заявил пресс-секретарь президента Влад Цуркану, Кишинев, «как всегда, не признает» результаты выборов в Верховный совет ПМР.

«Это незаконные и непризнанные выборы, — заявил в свою очередь действующий министр обороны Анатолий Шалару. — Мы рекомендовали всем посольствам не направлять никого в воскресенье в Тирасполь, не посылать туда наблюдателей. Такие действия будут расценены как недружественные по отношению к Республике Молдова».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Верховный совет ПМР назначены на 29 ноября. По традиции в мониторинге голосования на приднестровских выборах принимают участие делегации Госдумы РФ, а также представители Украины, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха и других государств.

Отметим также, что после того, как весной 2013 года Украина фактически заблокировала приднестровско-украинскую границу, молдавские власти резко ужесточили процедуру транзита через свою территорию лиц, направляющихся в Приднестровье. На протяжении последних полутора лет молдавские власти регулярно отказывали во въезде и депортировали из страны российских граждан, в том числе общественных и научных деятелей, журналистов, а также миротворцев и военнослужащих ОГРВ.