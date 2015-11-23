Ижевск, 24 ноября, 2015, 00:00 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Ижевска внесли изменения в постановление от 26 июня 2008 года об утверждении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города. Согласно решению депутатов, оклады сократятся, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ножницы

Согласно изменениям, оклад главы Ижевска Юрия Тюрина составит 32,5 тыс. рублей и сократится более чем на 10% по сравнению с должностным окладом предыдущего главы Александра Ушакова, который получал 36,24 тыс. рублей.

Оклад первого заместителя председателя гордумы сократится на 19,3% и составит 18,52 тыс. рублей. Вице-спикер парламента будет получать 15,45 тыс. рублей.

Объем должностного оклада руководителей постоянных комиссий увеличится на 720 рублей и составит 13,78 тыс. рублей.

Первый заместитель главы администрации Ильдар Бикбулатов будет получать на 9,2% меньше, чем ранее — 20,58 тыс. рублей. Оклад заместителей главы администрации сократится на 8,4% и составит 17,17 тыс. рублей.

Отметим, что заработная плата чиновников складывается из оклада, а также надбавок, размер которых регулирует положение, принятое также в 2008 году. Помимо установленного оклада, лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления, ежемесячно получают надбавку в размере 217% от оклада за особые условия исполнения полномочий и 33% за специальный режим работы. Надбавка за выслугу лет зависит от стажа и составляет от 10 до 30% от оклада. Также начисляется надбавка за работу с информацией, являющейся государственной тайной, и премии.

Кроме того, предполагаются единовременные выплаты при предоставлении отпуска, а также материальная помощь в размере одного оклада в год.

Напомним, в августе текущего года правительство Удмуртии внесло изменения в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих. Документ регламентирует не только предельный размер должностного оклада главы Ижевска и членов гордумы. Согласно постановлению, оклады глав Воткинска, Сарапула и Глазова составят 24,27 тыс. рублей, а главы городских дум указанных муниципальных образований — 18,6 тыс. рублей. Глава Можги будет получать 19,13 тыс. рублей, а глава гордумы — 17,4 тыс. рублей.

Должностной оклад депутата гордумы Ижевска, работающего на постоянной профессиональной основе, составит 7,22 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 марта 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении денежного содержания главы государства, премьера, генпрокурора, главы СК РФ. Глава государства также снизил зарплаты сотрудникам своей администрации и аппарата правительства. С 1 мая по 31 декабря 2015 года их зарплаты сократились на 10%. Указ также распространяется на депутатов Госдумы РФ. Вслед за президентом члены Совета Федерации РФ приняли решение о снижении транспортных расходов и сокращении своих зарплат на 10%. В дальнейшем практически все главы регионов РФ приняли аналогичное решение, однако глава Крыма Сергей Аксенов решил сократить собственную зарплату на 50%. При этом он считает необходимым поднимать невысокие зарплаты крымским специалистам, работающим на государственной службе.