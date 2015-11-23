Шатийон, Франция, 23 ноября, 2015, 23:57 — ИА Регнум. Французские спецслужбы засекли сигнал телефона главного подозреваемого в организации террористических актов в Париже 13 ноября. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает BFMTV.

пятно след Мокрый след

Речь идет о террористе Салахе Абдесламе. Сообщается, что его телефон был засечен сегодня вечером в городе Шатийон к юго-западу от Парижа, недалеко от того места, где ранее сегодня был обнаружен пояс смертника со взрывчаткой.

Напомним, полиция обнаружила пояс со взрывчаткой в мусорном баке в городе Монруж к западу от Парижа. Пояс был похож на те пояса, что использовали смертники во время серии парижских терактов 13 ноября.

Следствие рассматривает версию, что Абдеслам отказался совершать самоподрыв во время серии террористических актов в Париже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже 13 ноября была совершена серия террористических актов. Боевики скоординировано атаковали несколько мест массового скопления людей в центре Парижа. В результате терактов погибли 130 человек, в том числе гражданка Российской Федерации. Ранения получили более 350 человек.