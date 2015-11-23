Москва, 23 ноября, 2015, 23:00 — ИА Регнум. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва не исключает введения ответных мер в отношении Украины после блэкаута в Крыму. Об этом Новак заявил журналистам сегодня, 23 ноября.

путь.рф Укладка кабеля для энергомоста в Крым

Отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах со стороны РФ в отношении Украины после блэкаута в Крыму, Новак заявил: «Сейчас я вам на этот вопрос не отвечу, я думаю, что мы этот вопрос будем рассматривать в ближайшей перспективе».

Также Новак рассказал, что его ведомство ищет возможности для ускорения ввода в эксплуатацию первой очереди энергомоста в Крым раньше обозначенного срока (конец 2015 года).

После отключения Крыма от электроснабжения со стороны Украины в результате диверсий на ЛЭП в Херсонской области, полуостров испытывает дефицит мощностей примерно на 60−70%. Полностью обеспечить Крым энергоснабжением за счет собственной генерации и перетоков из энергосистемы России можно будет только после ввода второй очереди энергомоста, подчеркнул Новак.

В связи с таким большим дефицитом энергоснабжения в Крыму пришлось ввести график временных отключений. Это означает, что жилищный фонд и предприятия обеспечиваются электроэнергией по графику.

«Это несколько часов в сутки в течение нескольких периодов. В разных регионах это по-разному, но график составлен таким образом, чтобы равномерно распределить существующие возможности энергообеспечения», — пояснил Новак.

Что касается конкретных дат ввода первой и второй очереди энергомостов из Краснодарского края в Крым, то Новак их не назвал. «Мы смотрим фактически, каким образом, на сколько дней можно было эти сроки сократить», — пояснил глава Минэнерго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая очередь энергомоста должна быть завершена к марту 2016 года. Это даст Крыму дополнительно порядка 400 МВт мощности. Однако Минэнерго удалось скорректировать сроки и ускорить строительство. По уточненному плану первая очередь энергомоста должна быть введена декабре 2015 года. Теперь строительство попытаются дополнительно ускорить.

Что касается второй очереди энергомоста, которая должна полностью покрыть потребности Крыма в электроэнергии, то первоначально её планировали завершить в конце 2016 года. Но теперь сроки сдвинуты на май 2016 года.