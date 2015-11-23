Москва, 23 ноября, 2015, 22:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пописал закон, по которому священные книги традиционных религий не могут быть признаны экстремистскими. Закон опубликован сегодня, 23 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

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В законе сказано, что священные книги: Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами.

При рассмотрении этого президентского законопроекта Государственной думой отмечалось, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести, вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой.

Также в сопроводительных документах содержалась ссылка на преамбулу закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которой «именно христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России».

Для обеспечения равного уважения к мировым традиционным религиям законопроектом предлагается установить, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную основу упомянутых религий, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами, отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поводом для принятия этого закона послужило судебное разбирательство в Южно-Сахалинске. Судья Южно-Сахалинского суда по иску прокурора признала «экстремистским материалом» книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе». Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь принявших такое решение судью и прокурора к ответственности и заявил о необходимости закона, запрещающего проверять на экстремизм религиозные тексты.