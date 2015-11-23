Донецк, 23 ноября, 2015, 21:57 — ИА Регнум. Если граждане Украины согласятся с запретом дублирования паспортных данных на русский язык, это будет равносильно предательству тех идеалов, с которыми жили и умирали их предки, с которыми они победили фашистов.

Учебник русского языка для 1 класса. Издательство «Просвещение». 1999

Об этом 23 ноября заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя поручение президента Украины Петра Порошенко отменить правило дублирования паспортных данных украинцев на русский язык, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Давайте вспомним, почему год назад поднялся Донбасс? Основная причина протестов была — запрет русского языка. Нам тогда сказали: извините, Верховная рада погорячилась, но президент её решение не подписал, наложил вето. Сейчас получается, президент погорячился? Но Рада ведь вето на этот указ не наложит. А что дальше? Если в Киев приедет Папа Римский, то указом президента Украины все украинцы примут католичество или, на худой конец, станут униатами? Если кто-то еще приедет, жители Украины станут изучать вместо украинского языка английский? Забудут свой язык? Вот я и хотел бы обратиться к людям, которые живут на Украине: к русским, украинцам — не важно. Уважаемые друзья, за какие-то мизерные надбавки к пенсии или зарплате, которых не хватает на то, чтобы оплатить коммунальные услуги, вы готовы забыть свой родной язык, свою историю, свою страну? Вы предадите те идеалы, с которыми жили и умирали ваши предки, с которыми они победили фашистов? Давайте вспомним всю историю. Турки, татары… Эта земля — многострадальная. И всегда в основе её лежал русский язык — язык, на котором вы до сих пор разговариваете», — сказал Захарченко.

Он считает, что запрет дублирования паспортных данных на русский язык унижает украинцев.

«Я бы хотел знать, насколько у вас хватит терпения молчать и терпеть унижения? Или вы согласны с тем, что вы быдло, которое должно батрачить на тех людей, которые навязывают вам свою идеологию? И свою историю, которая никакого отношения не имеет к действительности? Думаю, что это в большей степени вопрос народа, а не решение правительства. Народ должен ответить самому себе по совести… Понятие совести, справедливости и равенства у наших народов ведь одинаковые. Это у киевских правителей они другие. Мы понимаем понятия справедливости и равенства, как равенства и справедливости для всех, равенства возможностей. И равенство перед законом. Свободу, — как свободу для всех и каждого, но не в ущерб другим народам и другим людям, которые тоже имеют право быть свободными. А здесь же люди просто молчат. Страна, над которой так измываются», — отметил Захарченко.

Глава ДНР также назвал власти Украины политическими самоубийцами.

«И я бы обратился к украинской власти. Поверьте, народ терпелив, но народный гнев страшен. Вы уже все политические самоубийцы. Вы выбрали свой путь. А нам надо страну строить, быть свободными, справедливыми, равными. И жить по совести», — подытожил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Порошенко отреагировал на зарегистрированную на его сайте петицию с требованием «Предоставлять паспорт гражданина Украины только на украинском (без языка оккупанта)». Авторов петиции возмущало дублирование информации в паспорте на русском языке. Порошенко. в частности, заявил, что также считает необоснованным наличие русского языка в паспортах граждан Украины, поскольку это язык страны, официально признанной агрессором в соответствии с решением парламента. Порошенко поручил Кабмину Украины подготовить необходимые изменения в законодательство, чтобы убрать русский язык из паспортов, заменив его английским. При этом ни в одном из городов Украины не было митингов или акций протеста против запрета дублирования паспортных данных граждан на русский язык.