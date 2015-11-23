Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2015, 21:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений с Аргентиной и готовность сотрудничать с новым президентом страны Маурисио Макри. Джон Керри подчеркнул, что победа Маурисио Макри «отражает демократические ценности Аргентины», сообщает La Informacion.

Цитата из х/ф «Короли и капуста». Реж. Николай Рашеев. 1978. СССР На борту парохода «Везувий»

По мнению Госсекретаря США, это сотрудничество будет развиваться в различных направлениях и включать как сферу «региональной безопасности и процветания», так и вопросы прав человека, общественного развития, научного и культурного диалога, комментирует Terra.

Как сообщало ИА REGNUM, одержавший победу на президентских выборах в Аргентине кандидат от оппозиции Маурисио Макри провел первую пресс-конференцию в новом качестве. Маурисио Макри намерен добивать исключения Венесуэлы из состава МЕРКОСУР, если власти этой страны не освободят «политических заключенных», сообщает La Nacion. Таким образом, первые же шаги еще не вступившего в должность Президента Аргентины Маурисио Макри показывают, что с боливарианским вектором внешней политики, похоже, покончено.