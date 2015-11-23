Ереван, 23 ноября, 2015, 21:30 — ИА Регнум. Индекс бедности в Армении в 2014 году составил 30%. В 2014 году трое из 10-ти граждан Армении находились ниже порога бедности, то есть, имели ежемесячные доходы, ниже 40 264 драмов (5500 рублей), заявила начальник отдела исследования домохозяйств Национальной статистической службы Диана Мартиросова. По ее словам, в 2014 году индекс снизился на 2 пукта по сравнению с 2013 годом, составив 30%. «По итогам исследования 2014 года, число бедных составило 900 тыс. человек. Число очень бедных достигло 330 тыс., а крайне бедных — 70 тыс. человек.

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По данным официальной статистики, число бедных в Армении сокращается с 2010 года. Если в 2010 году бедным было 35.8 процентов населения, то в прошлом году 30 процентов. Однако по показателям бедности Армения пока не достигла показателя послекризисного 2009 года. По данным Национальной статистической службы, в 2008 г число бедных в Армении составляло 27.6 процента.

У руководителя Национальной статистической службы Степана Мнацаканяна журналисты поинтересовались сколько в его семье платят за коммунальные услуги, принимая во внимание, что если человек в месяц может потратить больше 40 264 драмов (5500 рублей), то он не считается бедным.

«Я думаю больше 50 тысяч драмов (6850 рублей)», — сказал Мнацаканян. На замечание, что если только на коммунальные услуги уходит больше 50 тысяч драмов, как можно целый месяц прожить на 40 264 драмов, руководитель Национальной статистической службы ответил: «Вы лучше меня знаете, что в Армении каждое утро просыпается 3 миллиона Бонапартов, восприятия людей разные, имеют разные мнения по одному и тому же вопросу, поэтому восприятие средних статистических показателей очень разнообразны».

Доклад «Бедность и социальная панорама Армении», подготовленный НСС при аналитическом и техническом содействии Всемирного банка, разработан с целью оценки социального положения и изменений уровня жизни в Армении за 2008−2014 гг.

Несмотря на то, что каждый третий житель Армении считается бедным, правительство Армении тратит средства бюджета как ни в чем не бывало.

На днях во время обсуждения бюджета Армении на 2016 год в парламенте Армении, депутат от фракции Армянский национальный конгресс Никол Пашинян озвучил любопытные данные. По его словам, в будущем году число служебных автомобилей госучреждений будет увеличено на 83 штуки и составит 1072. Ежегодно из бюджета Армении выделяется 1,3 млрд драм ($2,7 млн) только на обслуживание и бензин этих служебных автомобилей. «Сюда не входят автомобили охраны, должностных лиц министерства обороны, полиции, таможенной службы, СПИСА, налоговой службы, ЦБ, мэрии Еревана и других городов и сел. Если и эти автомобили прибавить к указанным 1072, то может выясниться, что по количеству автомобилей мы опережаем не только Данию и Великобританию, но и Китай, Россию, Индию и США», — заявил Пашинян.

Для сравнения депутат привел пример Дании, где с населением в 5,6 млн человек и бюджетом в $120 млрд есть всего 23 служебных автомобиля.