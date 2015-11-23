Севастополь, 23 ноября, 2015, 21:18 — ИА Регнум. Детские сады в Севастополе 24 ноября работать не будут, также отменены занятия в школах для учеников первых-четвертых классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

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Ученики старших классов завтра будут учиться по расписанию. 25 ноября начальная школа начнет учебу по индивидуальному графику, установленному директором школы. Что касается детских садов, то о возобновлении их работы власти обещают сообщить дополнительно.

«Сегодняшний день был объявлен выходным для всех, кроме вышеуказанных подразделений, — заявил на брифинге глава города Сергей Меняйло. — С завтрашнего дня уже начнут работать школы, хоть и по специальному графику: учеба — только в светлое время суток, 30-минутные уроки вместо привычных 45. К пятнице планируем решить вопросы обеспечения работы детских садов. Главная задача — наладить горячее питание ребятишкам».

Сегодня же на брифинге Сергей Меняйло заявил, что подготовка к возможным отключением была начата еще весной 2014 года: «Были доставлены резервные источники питания — дизель-генераторы; они были подключены и проверены. Совместно с Минэнергетики были установлены две газотурбинные станции по 25 мВт каждая. Кроме того, мы спланировали на территории Севастополя строительство двух ТЭЦ, и сейчас их строительство идет. Мы понимаем, что для их строительства необходимо соблюдать нормативные сроки».

«Отключение, которое произошло позавчера, прошло для нас с наименьшими потерями: мы заблаговременно подготовились — собрали Оперативный штаб, провели проверку всех резервных источников питания, была запущена севастопольская ТЭЦ. В результате ТЭЦ смогла выдержать внезапную перегрузку, и сбоев в электроснабжении города практически не было, за исключением одной газораспределительной подстанции, питание которой было восстановлено в кратчайший срок», — заявил Меняйло.

«От севастопольцев жалобы поступают только по поводу нарушений графика отключений электричества по районам. Но здесь имеются объективные причины, по которым данный график очень тяжело соблюдать: наличие городских объектов, не подлежащих отключению, и аналогичных объектов Черноморского флота, главные из которых находятся на территории Севастополя. Думаю, что вскоре мы сможем на 90% выдерживать график при бесперебойной работе всех остальных коммунальных служб. Мы также сохранили 100% обеспечения проводной и на 80% беспроводной связи. Сейчас мы стремимся полностью устранить возникшие проблемы со связью и интернетом», — сказал глава города.