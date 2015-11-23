Элиста, 23 ноября, 2015, 20:29 — ИА Регнум. В этом году Россия в борьбе за вторую по престижности после «Оскара» премию будет впервые представлена лентой на калмыцком языке — «Чайки», уже успевшей снискать мировую славу. Об этом сообщила Ассоциация иностранной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association — HFPA), передает корреспондент ИА REGNUM. К слову, «Чайки» — единственная картина от России, которая будет соревноваться за премию «Золотой глобус» в этом году.

Цитата из х/ф «Чайки». Реж. Элла Манжеева. 2015. Россия. «Чайки»

Лента рассматривается в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». А уже сегодня, 23 ноября, в американской Санта-Монтике в кинотеатре The Dick Clark screening room проходит официальный показ «Чаек» для членов HFPA, присуждающей премию. Список номинантов будет объявлен 10 декабря.

По словам председателя комиссии по зарубежному кино Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Сергея Рахлина, тот факт, что Россия в этом году представлена фильмом на калмыцком языке, впервые в истории премии отражает многонациональность и богатое разнообразие искусства России. «Не надо думать, что ленты с этническими особенностями не будут понятны мировой аудитории, в том числе и журналистам из десятков стран, представленных в Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Тем более, что мы оцениваем кинофильмы не по языку персонажей, а по художественным качествам картин», — отметил Рахлин.

Киноэксперт также подчеркнул, что участие любого фильма в процессе соискания на «Золотой Глобус» дает картине и ее создателем возможность представить свою работу в Голливуде, а сам факт участия в престижном конкурсе повышает ее маркетинговый потенциал на мировом рынке кино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировая премьера «Чаек» состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в программе «Форум», затем был приз «За лучший дебют» на «Кинотавре» — 2015, а следом — триумфальное шествие ленты по престижным международным фестивалям в Эдинбурге, Карловых Варах, Хайфе, Вене, Варшаве и других.

В минувшем октябре фильм «Чайки» был выдвинут на австралийскую кинопремию Asia Pacific Screen Awards, носящую неофициальное название «Азиатский Оскар». Также фильм отобран для участия в конкурсной программе фестиваля американского киноинститута AFI FEST, который ежегодно проходит в Лос-Анджелесе и является одним из самых уважаемых в США.

Напомним, «Чайки» Эллы Манжеевой — первый фильм за последние 30 лет, снятый в Калмыкии, калмыцким режиссером и на калмыцком языке. Снимали ленту в городах Элиста и Лагань, а также в поселке Кетченеры. Картина рассказывает историю жены рыбака Эльзы, которая стремится уйти от мужа, но он сам уходит от нее — погибает. Гибель мужа заставляет главную героиню повзрослеть, по-новому взглянув на саму себя, жизнь, любовь. Главная женская роль в ленте — дебют известной европейской модели Евгении Манджиевой, уроженки Калмыкии.

Добавим, на соискание премии «Золотой Глобус» лента отправится по инициативе компании «Экспоконтент». Консультанты компании занимаются международным продвижением «Чаек», начиная с Международного Берлинского кинофестиваля, где картина была представлена в рамках объединенного стенда RUSSIAN CINEMA для популяризации на Европейском кинорынке.

Отметим, в этом году на соискание «Золотого Глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» было отобрано и принято 72 фильма из 48 стран. Для сравнения, в прошлом году, когда «Золотой Глобус» за российскую картину «Левиафан» получил режиссер Андрей Звягинцев, за награду боролись 53 картины. Церемония вручения 73-ей ежегодной премии «Золотой Глобус» состоится 10 января 2016 года в Лос-Анджелесе.