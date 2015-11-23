Ханты-Мансийск, 23 ноября, 2015, 20:41 — ИА Регнум. Правительство Югры ищет способы поддержки авиаперевозчика «ЮТэйр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ХМАО.

utair.ru Самолет авиакомпании «ЮТэйр»

Речь идет о выкупе части допэмисии акций авиакомпании. Помощь «ЮТэйру» намерены оказать власти ХМАО и Тюменской области, банки-кредиторы и ОАО «Сургутнефтегаз», владеющего большей частью пакета акций авиаперевозчика. О размере финансовой помощи пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий долг «ЮТэйра», по собственной оценке, на середину декабря 2014 года составлял 167 млрд рублей. Убыток компании в первом полугодии 2015 года составил 3,5 млрд рублей. Перевозчик запрашивал у правительства госгарантии на сумму около 40 млрд рублей и ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Межведомственная комиссия при МЭР РФ в апреле одобрила предоставление авиакомпании госгарантий на 19,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа полностью прекратил дело о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр» в связи с отзывом последнего из кредиторов «Татфондбанка» своего иска, поскольку все претензии были урегулированы во внесудебном порядке.

Ранее в суд на авиакомпанию подали пермская компания «Авиализинг», авиакомпания «Роял Флайт», Сбербанк и Альфа-банк и другие. В соответствии с обращениями компании «ЮТэйр», депутатов думы ХМАО, правительственная антикризисная программа дополнена мероприятием по участию в ней ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» путем внесения взноса в уставный капитал для обеспечения устойчивости авиаперевозок на территории Югры, прежде всего, для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

«Так как для многих югорчан авиаперевозки — единственный доступный вид транспорта. Вместе с тем, принимая эти решения, мы нацеливаем компанию на сохранение и увеличение рабочих мест, налогооблогаемой базы Югры, повышение качества, доступности перевозок для югорчан, повышение эффективности работы», — прокомментировала решение губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отметим, что на территории автономного округа «ЮТэйр» осуществляет более 90% авиаперевозок. В правительстве Югры поясняют, что компания входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции. Федеральной правительственной комиссией одобрена заявка компании на предоставление государственных гарантий при условии увеличения уставного капитала предприятия.

Правительство Югры приняло решение о направлении в окружную Думу законопроекта о соответствующих уточнениях регионального бюджета. Данные действия позволят осуществлять гарантированное выполнение пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально-значимым маршрутам, сохранить на территории автономного округа 1,5 тысяч рабочих мест, обеспечить поступление дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет, сообщает пресс-служба губернатора ХМАО.