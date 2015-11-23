Москва, 23 ноября, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Если планы по созданию Транстихоокеанского партнерства, а также Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства будут реализованы, то именно эти объединения станут определять глобальное развитие, что ставит перед Россией очень серьезные вызовы. Как передает корреспондент 23 ноября, об этом заявил директор Института США и Канады РАН Сергей Рогов во время заседания Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации.

CC BY-SA 3.0 Статуэтка западного купца, изготовленная в Китае

«Транстихоокеанское и трансатлантическое партнерство, если они будут реализованы, станут определять глобальное развитие. Это ставит очень серьезные проблемы перед нашей страной», — сказал он. Эксперт констатировал, что по ЕАЭС по уровню интеграции и экономического развития не сопоставим ни с НАФТА, ни с Европейским союзом, и тем более он не будет сопоставим с двумя этими мощными коалициями.

«Идея ЕАЭС получила серьезный удар в результате того, что Украина после вмешательства Запада вышла из процесса формирования евразийского экономического объединения. Это — серьезный фактор, который свидетельствует о том, что мы слишком долго рассуждали на тему того, что России интеграция не нужна, что бывшие Советские республики — это обуза, что избавившись от них, мы пойдем вперед к светлому капиталистическому будущему семимильными шагами. За это мы сегодня и расплачиваемся. Но это не значит, что у нас нет выхода. Конечно, упор надо делать на Евразийский союз», — сказал Рогов.

Он отметил, что идея Евразийского союза должна быть увязана с планами создания нового «шелкового пути», поскольку «по существу это реализация идеи России, как моста и связующего звена в мировой экономике между Востоком и Западом».