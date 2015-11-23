Калининград, 23 ноября, 2015, 20:07 — ИА Регнум. Национально-культурная автономия литовцев Калининградской области в 16-й раз отметила праздник литовской культуры. Мероприятия состоялось накануне в Армянском культурном центре при поддержке регионального министерства культуры.

culart.gov39.ru Литовские музыканты в Калининграде

«Мы живём на калининградской земле, в многонациональной России и всё, что мы с вами делаем, способствует укреплению дружеских межнациональных отношений, — сказала, открывая праздник, министр культуры области Светлана Кондратьева. Правительство Калининградской области делает все возможное, чтобы поддержать многонациональные организации региона — это и конкурсы творческих проектов, гранты, Совет национальностей и многое другое. Калининградская земля — самая дружелюбная, на ней царит территория мира!»

В свою очередь председатель региональной национально-культурной автономии литовцев Альвидас Мулиуолис отметил, что сегодняшний праздник является ярким примером сохранения и развития литовской национальной культуры в России.

Дни литовской культуры — это цикл мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию культуры российских литовцев. На традиционном празднике выступили литовские творческие коллективы из Калининграда, Советска, Краснознаменска, Добровольска, Гусева, Гурьевска, Чернышевского, Переславского.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Калининградской области проживает более 14 тыс. граждан Литвы, при этом каждый год регистрируется около 70 русско-литовских браков.

Власти Калининградской области не раз демонстрировали уважение к культуре стран-соседей. В 2014 году в российском эксклаве прошёл масштабный проект — 300-летие литовского поэта-классика Кристионаса Донелайтиса. Кроме того, за бюджетные деньги была отреставрирована кирха, где жил и работал Донелайтис: усилен фундамент, проведены внешние отделочные работы — штукатурка и покраска фасада, а также произведена замена окон и старых деревянных конструкций в башне кирхи. До конца 2015 года планируется провести внутренний косметический ремонт здания.