Москва, 23 ноября, 2015, 19:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия продолжит использовать воздушное пространство над Каспийским морем для борьбы с террористическими организациями на Ближнем Востоке, до тех пор, пока это будет необходимо для наказания террористов, виновных в подрыве российского самолета над Синайским полуостровом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 23 ноября, на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается озабоченности наших друзей в регионе по поводу использования воздушного пространства над Каспийским морем — нам казахстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду. Мы понимаем, что неудобства некоторые создаются, но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает РФ по борьбе с терроризмом, они ложатся бременем, прежде всего, на РФ … Террористические организации, такие как так-называемое ИГИЛ и прочие, они не щадят никого, они занимаются зверствами, не щадят, в том числе и гражданские суда», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что любые неудобства, связанные с полетами российской боевой авиации в регионе Каспийского моря надо минимизировать. Однако с учетом трагического опыта РФ, связанного с подрыв гражданского самолета в небе на Синайским полуостровом, полеты российской боевой авиации продолжатся до тех пор, пока все виновные в теракте не будут наказаны.

Бердымухамедов выразил соболезнования Путину в связи с трагедией над Синаем и отметил, что в Казахстане обеспокоены ситуацией в небе над Каспием в контексте военных действий РФ.

«Якобы наши казахские коллеги очень обеспокоены вопросами, которые происходят над уровнем Каспийского моря, это связано и с военными вопросами», — сказал Бердымухамедов.

Он пояснил, что есть обеспокоенность в связи с тем, что из-за боевых полетов придется менять гражданское авиасообщение по маршрутам над Каспием, а также эшелоны движения пассажирских самолетов. «Есть такая обеспокоенность, я не знаю, в курсе вы или не в курсе. Казахские наши коллеги очень об этом беспокоятся», — отметил президент Туркменистана.

Российский лидер успокоил туркменского коллегу, заявив, что российская военная операция в Сирии не продлится вечно.

«Эти операции не будут проводиться вечно, я изначально говорил о том, что они будут иметь временный характер. Это связано с наступательной операцией Национальной сирийской армии по подавлению террористических организаций», — пояснил Путин.