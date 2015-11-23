Киев, 23 ноября, 2015, 19:24 — ИА Регнум. Военные инструкторы США, Канады, Великобритании и Литвы начали обучение бойцов Вооруженных сил Украины. Торжественное открытие тренинга, который продлится до марта 2017 года, прошло сегодня, 23 ноября, во Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

The U.S. Army Обучение военнослужащих в США

Согласно официальной информации Минобороны Украины, 500 военнослужащих США, Канады и Литвы будут обучать военнослужащих пяти батальонов отдельных механизированных бригад Сухопутных войск ВС Украины. При этом сообщается, что особое внимание будет уделяться обучению использования станций контрбатарейной борьбы, недавно переданных Киеву Вашингтоном.

Также отмечается, что все подразделения ВСУ, которые пройдут обучение, укомплектованы исключительно военнослужащими по контракту.

Предполагается, что тренировки пройдут в пять этапов. Программа курса предусматривает обучение тактике, огневой подготовке, тактической медицине, организации связи, противодействию взрывоопасным устройствам, действиям в обороне и наступлении, проведении рейдовых действий и тому подобное.

Сегодня в торжественной церемонии открытия обучения приняли участие, в частности, посол США на Украине Джеффри Пайетт, командующий Сухопутных войск ВС США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, командующий Объединенных операций ВС Канады контр-адмирал Питер Эллис, посол Литвы на Украине Марюс Януконис.