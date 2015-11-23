Москва, 23 ноября, 2015, 19:19 — ИА Регнум. Евразийскому экономическому союзу необходимо расширяться, углублять интеграцию и ускорять объединительные процессы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил советник президента Российской Федерации, академик РАН Сергей Глазьев во время заседания Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации. «Нам нужно ускорять интеграционный процесс. Нам не нужно останавливаться в процессе расширения Евразийского экономического союза», — сказал он. Вместе с этим Глазьев отметил, что странам-участницам попутно необходимо решать вопросы внутреннего экономического развития.

forosdelavirgen.org Контроль извне

По словам Глазьева, сейчас наступило время глобальных структурных изменений, связанных с переходом мировой экономики к новому технологическому и к новому мирохозяйственному укладу. «Это сочетание серьезных технологических, финансовых и структурно — институциональных изменений», — пояснил он.

При этом Россия вместе с другими партнерами по ЕАЭС, как отметил Глазьев, оказалась на периферии мирового научно-технологического пространства в условиях доминирования США и гигантскими темпами расширяющего свой научно-технический потенциал Китая. Причем это отставание, по словам эксперта, не позволяет сократить проводимая в России внутренняя финансово-экономическая политика.

Еще более сложно, говорит Глазьев, обстоит ситуация в финансовом глобальном пространстве. «Мы в течение многих лет созерцаем стремительную долларизацию нашей экономики как с точки зрения источников внешних займов, так и с точки зрения внутренней финансовой политики. Вес России в мировой финансовой системе крайне мал. Мы вследствие этой долларизации оказались на периферии американской финансовой системы», — констатировал экономист.

Он обратил внимание на то, что Китай даже при его темпах экономического роста пока еще очень далек от лидеров в финансовой сфере, что отражает особенности неэквивалентного финансового обмена.

«Америка и партнеры по эмитентам мировых валют имеют возможность доминировать в мировом финансовом пространстве за счет эмиссии мировых валют, и, обладая в этой связи огромным преимуществом, захватывают контроль над периферийными рынками. Мы видим, что ¾ российского финансового рынка контролируется нерезидентами», — сообщил Глазьев.

Он добавил, что в результате финансовой зависимости получается «интеграция наизнанку». «В случае, когда финансовый рынок на три четверти контролируется из-за границы, получается, что нашу интеграцию проводят внешние силы, а мы, фактически, создаем общее интеграционное пространство для их свободного движения».

Глазьев заметил, что Россия проводит политику ограничения денежной базы, что не позволяет ей вырваться вперед, тогда как и Евросоюз, и США, и Япония проводят обратную финансовую стратегию. Он подчеркнул, что начиная с глобального экономического кризиса количество долларов увеличилось почти в 4 раза. «Мы видим, что западная финансовая система бурно расширяется, и это связано с вызовами структурных изменений мировой экономики», — сказал он.

Переход к новому технологическому укладу, по словам Глазьева, требует огромных инвестиций и политика западных финансовых властей заключается в том, чтобы предоставить своему бизнес-сообществу источники дешевого кредита.

Россия же проводит противоположную политику — политику количественного ограничения денежной базы, что в сочетании с разницей процентных ставок снижает возможности для экономического развития

Для экономического развития и успешной интеграции, по мнению Глазьева, необходимо переходить на внутренние источники кредита и расширение кредитования развития промышленности. По его словам, перед Россией стоит задача многократного увеличения расходов на НИОКРы и многократного увеличения объемов кредитования развития отечественной промышленности — это обеспечит независимость финансово-экономической системы, а успех интеграции не будет зависеть от западных инвестиций.