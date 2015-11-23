Ульяновск, 23 ноября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. Ульяновская область стала пилотной площадкой по реализации совместного проекта Совета Европы и Министерства юстиции РФ по оказанию бесплатной юридической помощи. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, основной задачей проекта станет улучшение доступа к бесплатным консультациям и создание эффективной системы защиты прав и интересов граждан.

Закон

«В итоге мы планируем разработать руководство к действию, пошаговую инструкцию. Её идея в том, чтобы программа юридической помощи давала социальный эффект. Например, снятие социальной напряженности, защита прав граждан, доступ к правосудию, повышение социальной защищенности. Но нужно понимать, что факторы, которые влияют на все это, меняются. То идет рост, то стагнация. Меняются миграционная ситуация, законодательство, появляются новые требования для граждан, которые хотели бы обратиться в суд», — пояснила руководитель российского офиса Совета Европы в Москве Ольга Шепелева.

По ее словам, все эти изменения соответственно влияют на потребности получения той или иной юридической помощи: «А это значит, что раз и навсегда нельзя создать идеальную программу, которая была бы эффективной и в этом году, и через пять лет, и через десять, невозможно. Чтобы программа юридической помощи была эффективней, ее постоянно нужно адаптировать, быть готовым к изменению потребностей. А для этого необходимо регулярно проводить мониторинг».

«Это очень важный вопрос во всех странах Европы, особенно в сегодняшних экономических реалиях», — добавила координатор проекта эксперт Совета Европы Одри Бартало.

Проект реализуется в три этапа. На первом — будет создана модель оценки потребности юридической помощи, сопоставив спрос и предложение. На втором этапе эта модель будет адаптирована в трех регионах РФ с разными демографическими показателями и разной системой оказания правовых консультаций. Пилотными площадками также выбраны Волгоградская и Тамбовская области. В результате такой работы будет получена информация, которая позволит отслеживать и оценивать качество оказываемой бесплатной юридической помощи, а также выработать меры по ее совершенствованию в субъекте.

«Проект уникальный, его финансирует Совет Европы совместно с Минюстом России. В Ульяновской области система оказания бесплатной юридической помощи признана одной из лучших. Мы очень активно работаем, но понимаем, что нам есть куда стремиться. Мы думаем, что реализация данного проекта улучшит систему не только на региональном, но и на федеральном уровне», — отметил начальник государственно-правового управления администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по распоряжению Сергея Морозова на регулярной основе в Ульяновской области с 2011 года проводятся Единые дни оказания бесплатной юридической помощи. Кроме того, на территории Ульяновской области работает координационный центр по бесплатной юридической помощи, в котором можно получить первичные консультации опытного юриста.

Кроме того, в конце прошлого года в области был запущен проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Благодаря его работе жители региона могут получить бесплатную онлайн консультацию юриста по всем интересующим их вопросам, ознакомиться с последними изменениями законодательства, взять образцы документов.