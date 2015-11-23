Луганск, 23 ноября, 2015, 18:28 — ИА Регнум. Глава Луганской народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что украинская диверсантка и депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая обвиняется в соучастии в убийстве двух журналистов ВГТРК летом прошлого года под Луганском, после своего задержания в ЛНР в 2014 году предлагала ему «идти на Киев». Об этом сам Плотницкий рассказал сегодня, 23 ноября, на брифинге для журналистов в Луганске.

focus.ua Надежда Савченко

Плотницкий на прошлой неделе давал показания в суде Донецка Ростовской области, где слушается дело Савченко. Глава ЛНР рассказал, что во время его пребывания в суде они с Савченко «перекинулись словами».

«И это правда, после того, как она была арестована, она предлагала вместе пойти на Киев», — рассказал Плотницкий

Глава Луганской Народной Республики также рассказал, что он тогда ответил Савченко: «Если Вы попадете в Киев и у вас будет возможность нажать на стоп-кран, хотя бы с той стороны прекратить войну, в таком случае, будем разговаривать мы с Вами, если Вы будете иметь право таких переговоров». Плотницкий утверждает, что так он ответил на предложение Савченко.

Напомним, Надежда Савченко обвиняется в соучастии в убийстве двух журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом прошлого года под Луганском. Также ей вменяется в вину незаконное пересечение российской границы.

Дело Савченко получило большой резонанс, после того, как украинская партия «Батькивщина» включила её в свой партийный список на выборах в Верховную Раду. Так Савченко, которая к тому времени уже находилась в российской тюрьме, стала депутатом Рады.

Затем её сделали делегатом от Украины на Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Украинская сторона использовала Савченко как инструмент международного давления на Москву.

Савченко, сидя в тюрьме, объявляла голодовку, однако, медики отмечают, что голодовка была не настоящей.

После того, как расследование дела Савченко было завершено, его передали в суд города Донецка Ростовской области.